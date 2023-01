Nella giornata di lunedì la Juve Stabia ha ufficialmente annunciato l’ingaggio di Sandro Pochesci come allenatore della prima squadra.

Questo il comunicato societario:

“La S.S. Juve Stabia comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Sandro Pochesci. Entrano a far parte dello staff delle Vespe anche Giacomo Cofano, Preparatore Atletico, e i collaboratori Fabrizio Durante e Daniele Persico. Pochesci, perfezionato il contratto questa mattina, ha già diretto il primo allenamento. Il mister ha nel suo curriculum anche Ternana, in serie B, Viterbese, Olbia, Casertana, Bisceglie e Carpi. Benvenuto Mister!”.

Pochesci sostituisce Colucci

Pochesci sostituisce Colucci sulla panchina delle vespe, dopo le dimissioni per motivi personali dell’allenatore pugliese venerdì scorso. Domenica pomeriggio in panchina c’è stato l’ex collaboratore del trainer dimissionario, Giorgio Lucenti, con cui i gialloblù hanno battuto in trasferta la Viterbese per 1-0 al “Rocchi” con rete di Silipo, dopo un match con qualche difficoltà per i campani ma poi portato in porto con efficacia.

L’esordio mercoledì contro il Crotone

Sandro Pochesci esordirà in panchina mercoledì sera contro il Crotone al “Menti” nel turno infrasettimanale di serie C. I calabresi sono secondi classifica alle spalle del Catanzaro e quindi per gli stabiesi si prospetta un match ad elevato indice di difficoltà.

Il nuovo trainer della Juve Stabia ha 59 anni ed è nato a Roma il 9 ottobre 1963. Come calciatore ha giocato con varie squadre nei campionati di serie D ed Eccellenza, poi come allenatore ha avuto diverse esperienze con squadre dilettantistiche a partire dal 1998. Successivamente ha allenato in serie B, C e D diversi team quali Olbia, Flaminia, Lupa Frascati, Monterotondo, Cynthia, Fondi, Bisceglie, Ostiamare, Ternana, Casertana.

Obiettivo: consolidare la posizione nei play off

L’ultima esperienza è stata con il Carpi nella stagione 2020/2021. Il modulo da lui più utilizzato è il 3-4-1-2. Al nuovo mister sarà richiesto consolidare la posizione nei play off della Juve Stabia, ora quinta, e di migliorare altresi la fase offensiva delle vespe. Inoltre bisognerà verificare con la società anche il progetto tecnico, in relazione ad eventuali arrivi dalla sessione invernale di calcio ed eventualmente se il nuovo mister utilizzerà risorse dell’attuale rosa che hanno trovato poco spazio con la precedente guida tecnica.

Per Pochesci, che ha firmato un contratto fino a fine stagione, si tratta quindi di un ritorno al proscenio della serie C per poter rilanciarsi alla guida di una squadra che ha a sua volta bisogno di rinfrescare gli schemi tattici e applicare nuove idee di gioco.

Domenico Ferraro