Due ragazzi, minori di 17 anni sono stati accoltellati da un gruppo di coetanei per uno sguardo di troppo. A Napoli, i carabinieri sono dovuti intervenire per una aggressione contro i due minorenni.

Ai militari dell’arma, le vittime hanno raccontato di essere stati aggrediti mentre si trovavano in compagnia di un gruppo di loro amici, ai Quartieri spagnoli. I carabinieri hanno allertato i soccorsi e i due sono stati portati all’ospedale Pellegrini.

Per la prima vittima la diagnosi è di 10 giorni di riposo per ferita all’anca e alla coscia e ferite multiple da punta e taglio a una mano, alla gamba destra e al dorso nasale. Per il secondo 17enne, la prognosi è di 10 giorni di riposo per ferite da taglio e punta alla nuca e al collo.

I ragazzi sono stati affidati ai propri genitori. Indagini in corso da parte dei Carabinieri delle stazioni San Giuseppe e Quartieri spagnoli.