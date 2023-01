Riparte al meglio il Volley Napoli che inaugura il girone di ritorno conquistando subito i tre punti contro Todis Volley. Un secco 3-0 delle azzurre con un match mantenuto sempre sotto controllo da parte delle azzurre di mister Alessandro Maione.

L’allenatore partenopeo ha cambiato qualche interprete rispetto alle ultime partite dimostrando la massima fiducia nei confronti di tutta la rosa. «Abbiamo schierato una formazione leggermente diversa, a conferma del fatto che nella nostra squadra tutte possono essere titolari», queste le parole di Maione al termine della sfida.

«Nel secondo set ho ribadito più volte che bisognava aumentare la qualità del primo tocco. Nel terzo ci siamo un po’ adagiate sugli allori, come spesso succede dopo aver vinto 2 set, però, quando decidiamo di fare il cambio marcia, sappiamo come fare».

«Dalla fine della partita contro Matese ci siamo detti che sarebbe dovuto partire un campionato nuovo, da zero. Per noi la classifica ora non conta più, partiremo da punteggio zero per tutti, mantenendo alto il nostro obiettivo», ha concluso così l’allenatore azzurro.

Da sottolineare l’ottima prova della banda Ester Russiello, precisa in ricezione e difesa e decisiva nei momenti salienti in attacco. «Siamo sicuramente molto contente di questa vittoria, anche perché arriva dopo due sconfitte. Ci dà la possibilità di riprenderci soprattutto sotto un punto di vista mentale. Siamo già proiettate verso la prossima partita contro Arzano e via via per quelle successive».

«Sono soddisfatta della mia prestazione personale, anche se penso che si possa fare sempre meglio. Durante il campionato, ma anche in questa partita, abbiamo avuto alti e bassi, ma abbiamo dimostrato anche che quando vanno tutti gli ingranaggi siamo capaci di fare davvero un bel gioco».

Il prossimo match in calendario per le partenopee, sarà la sfida ostica in trasferta contro la compagine di Arzano il 4 febbraio alle 16:00.