Paura per l’esplosione di un ordigno a Castellammare di Stabia: il boato ha interessato una zona a ridosso del centro. Nel mirino dei criminali il negozio “Express Service” in via Plinio il Vecchio. Sul posto sono accorsi i carabinieri della locale stazione che hanno immediatamente fatto partire le indagini.

Castellammare, ordigno esplode in centro: danneggiato negozio in via Plinio

Tra le piste più accreditate quella del raid ad opera della camorra. L’esplosione ha danneggiato serranda e porta dell’esercizio commerciale. Il danno è ancora da quantificare. Sul posto anche gli artificieri del comando provinciale di Napoli. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice evento.