Il kit del pusher su un ballatoio condominiale a Casoria: sequestro dei carabinieri. Droga, coltelli e un proiettile. Questo e altro in un sequestro eseguito dai carabinieri della stazione di Casoria. Durante una perquisizione in una palazzina in via Padre Ludovico Ariosto, i militari hanno rinvenuto 50 grammi di hashish, suddivisi in 37 dosi.

Il “kit del pusher” su un ballatoio condominiale: blitz dei carabinieri a Casoria

Poi 5 bilancini di precisione, 1 proiettile cal. 38 Gfl, 5 coltelli con tracce di stupefacente sulle lame. E ancora materiale per il confezionamento delle dosi, 2 quaderni dove era riportata la contabilità dello spaccio.

Due tessere sanitarie e una targa di un motorino. E’ finito tutto sotto sequestro. Continuano le indagini dei carabinieri per risalire al “proprietario” del kit, considerato che fosse tutto occultato in un ballatoio condominiale.