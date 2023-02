I giudici del Tribunale di Torre Annunziata hanno condannato a 10 mesi di carcere (pena sospesa) per omicidio colposo U. B., il medico che ebbe in cura Michele Mascolo, di 31 anni di Santa Maria la Carità, la mattina del 5 ottobre 2016 presso l’ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia. Stando a quanto accertato nel corso del procedimento giudiziario, Mascolo fu dimesso senza un diagnosi. Si presentò in ospedale con un forte mal di pancia che nascondeva un’emorragia interna, ma non gli furono eseguiti tutti gli esami necessari.

Castellammare: Michele Mascolo morì dopo le dimissioni, medico condannato

Secondo la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ci fu un errore medico, fatto di imperizia e negligenza. Insomma, come stabilì anche l’autopsia, Michele Mascolo poteva essere salvato. Per farlo, però, bisognava intervenire chirurgicamente dopo esami più approfonditi. Il 31enne, invece, fu dimesso e la notte seguente, nonostante la nuova corsa verso il nosocomio stabiese, morì poco dopo il secondo ricovero.

I familiari: “Ringraziamo la magistratura per l’attenzione posta al caso di un ragazzo ancora all’inizio della sua vita”

I familiari di Mascolo hanno rilasciato al quotidiano “Il Mattino” alcune dichiarazioni tramite il legale Gennaro Somma: “Ringraziamo la magistratura per l’attenzione posta al caso di un ragazzo ancora all’inizio della sua vita, venuto a mancare per colpa altrui. Tali fatti devono essere sempre perseguiti, per non permettere che accadano più”.