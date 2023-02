Domenica 5 Febbraio alle ore 15.00 al “Simpatia” di Pianura andrà in scena Quartograd – Santa Maria la Carità, gara valevole per la ventesima giornata del Campionato di Promozione Girone B.

La brigata di mister Durazzo nell’ultimo turno tra le mura amiche si è imposta con il risultato di 3-1 ai danni del San Vito Positano dopo una gara difficile e combattuta, risolta dalle reti del Capocannoniere Farriciello al 74’, da De Caro all’85’ e mandata alla cronaca da Formisano nell’extra time.

Il Quartograd

La formazione rossoazzurra con il successo interno ha riportato il gap dalla seconda Il Punto di Svolta a ben 15 lunghezze e nella prossima gara questo potrebbe aumentare dato lo scontro diretto Viribus Unitis – Il Punto di Svolta. Dall’altra sponda Quartograd che dopo la sconfitta nell’ultima uscita a Barano per 1-0 è in cerca disperata di punti per giocarsi ancora qualche carta nella lotteria playout. La formazione napoletana penultima in classifica a 14 punti sopra solo al Real Frattaminore di due lunghezze ha collezionato 3 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte; seconda peggior difesa con 35 reti incassate e 20 gol fatti. Il top scorer del Quartograd è Brancaccio con 3 reti. All’andata al Comunale il Santa Maria la Carità vinse per 3-1 con le reti di Formisano, Blasio e una punizione magistrale di Talia.

Cronaca testuale del match sul canale Telegram

In casa Santa Maria la Carità si attendono nuove dall’infermeria per lasciare alle spalle quest’ultimo periodo falcidiato da infortuni; nell’ultima gara è rientrato Formisano ma è restato fermo ai box ancora Talia che potrebbe essere della gara, Falanga e Longobardi. Per la gara non è prevista diretta video, sarà possibile seguire in diretta la cronaca testuale del match sul canale telegram: acdsantamarialacarita.