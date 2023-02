L’Associazione Italiana Sicurezza Ambientale, https://www.aisanazionale.com/, fondata e diretta dal Presidente Nazionale, Cav. Giovanni Cimmino, è Ente Riconosciuto con decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare N. 202 del 18/07/2016 le cui attività hanno baricentro nazionale nella Sede Presidenziale sita in Somma Vesuviana nel territorio della Città Metropolitana di Napoli e della Regione Campania per la legalità ambientale, la tutela della natura e per il bene comune. A Roma, il 24 gennaio 2022, Roberto Cingolani, l’allora Ministro della Transizione Ecologia del Governo Draghi ha riconfermato dal 13 febbraio 2021 l’AISA nella qualità di “Associazione di Protezione Ambientale” come si legge nel Decreto n. 64/2022, pubblicato sul sito istituzionale del Dicastero, di “Permanenza dell’individuazione ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 349 del 1986” come trasmesso a cura della Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione

L’AISA opera spesso di concerto ed in sintonia di principi, valori e coerenti azioni con altri Enti ed Associazioni e spesso a supporto di Autorità religiose, civili e militari. Come nell’ultimo controllo sugli animali d’affezione condiviso con la LIPU a Pomigliano d’Arco e così precisato da congiunta comunicazione: «Il giorno 29 gennaio 2023 sul territorio comunale di Pomigliano d’Arco all’interno della villa comunale Giovanni Paolo II, le Associazione LIPU ed AISA in collaborazione mediante le loro guardie zoofile effettuavano un controllo a tappeto di tutti gli animali di affezione presenti all’interno della villa, identificando i conduttori e i loro relativi proprietari attraverso la lettura dei microchip e attraverso il G.I.S.A della Regione Campania, riscontrando che ottemperavano alla normativa regionale in materia di animali d’affezione, su 20 controlli effettuati dalla LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) referente regionale delle guardie zoofile il Cav. Giuseppe Salzano e AISA (Associazione Italiana Sicurezza Ambientale) Cav. Giovanni Cimmino, tutti erano in regola. I controlli continueranno nei prossimi giorni».

Alla bella mattinata di protezione ambientale e zoofila trascorsa nell’attrezzato ed intensamente vissuto dalla rispettosa e sensibile cittadinanza locale e da tanti visitatori del circondario, Parco Giovanni Paolo II di Pomigliano d’Arco, hanno assistito il Delegato zonale LILT, Dirigente fisico medico dell’Istituto Tumori “Pascale” di Napoli, Dott. Enzo Cerciello il quale ha riconfermato “l’apprezzamento per le nobili volontaristiche attività messe al servizio delle nostre comunità, dalla LIPU e dall’AISA con il cui Presidente Cimmino abbiamo reciproca stima e antica vicinanza” ed il sociologo e giornalista Antonio Castaldo che ha anche rilevato la conclusiva dichiarazione dei promotori di quest’ultima iniziativa: «L’Avvocato Alessandra Fazio, coordinatore provinciale e regionale del Nucleo delle Guardie Zoofile di P.G., nonché il Presidente Cav. Giovanni Cimmino AISA Campania tengono a precisare che l’iniziativa odierna, è solo una delle tante che prevedono una seria ed attenta attività di controllo sul territorio per le violazioni amministrative ma altresì dei reati di maltrattamento, laddove riscontrati, ai sensi della L. 159/04 E’ importante che si dia un segnale alla cittadinanza tutta per sensibilizzare la tematica animalista nonché ambientalista e la tutela effettiva degli animali d affezione».