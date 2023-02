I carabinieri della stazione di Sant’Anastasia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Angelo Casillo, 27enne di Terzigno già noto alle forze dell’ordine. Casillo è alla fui dadi un furgone e quando la paletta dei militari si solleva per lui non c’è altra scelta che mantenere la calma.

Il suo atteggiamento, però, suggerisce altro e i carabinieri non si lasciano abbindolare. Perquisiscono il veicolo e nel vano motore trovano ben 1 chilo e cento grammi di marijuana. Nella sua abitazione, invece, una piccola quantità di hashish.

Gli stessi militari, per lo stesso reato, hanno arrestato Luigi Borrelli, 45enne di Sant’Anastasia, anche lui già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione nella sua cantina sono stati recuperati 2 chili e mezzo di “erba” e in casa 2 bustine della stessa sostanza.

Con la droga sequestrati anche 8300 euro circa, materiale per il confezionamento delle dosi e un dispositivo per il sottovuoto.

Entrambi gli arrestati sono stati portati in carcere, in attesa di giudizio.