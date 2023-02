Sulla querelle politica vollese interviene anche Potere al Popolo, presente tra i banchi di opposizione a Volla con il consigliere comunale Christian De Luca. Con un comunicato stampa chiede alla maggioranza di scongiurare l’ennesimo commissariamento nel segno della maturità, della trasparenza e dell’onestà.

“C’è aria di crisi da diversi mesi. Una crisi che ha portato alle dimissioni del Sindaco Giuliano Di Costanzo e rischia di regalare un nuovo commissariamento alla nostra città.

Come ben sapete, negli ultimi anni, Volla è stata lo scenario preferito di crisi politiche che si sono risolte attraverso la fine precoce delle amministrazioni. In dieci anni si sono succedute tutte amministrazioni che non sono riuscite mai a terminare il mandato della durata di cinque anni (Guadagno, Viscovo e Di Marzo).

Come Potere al Popolo sentiamo di non potere stare in disparte. Come comunità politica attiva, ogni giorno, sul territorio e dentro le istituzioni vogliamo prendere posizione. D’altronde, anche se siamo una forza di opposizione e la crisi non è stata innescata da noi: questa crisi ci riguarda.

Questa crisi ci riguarda perché sentiamo forte il senso di responsabilità e di rispetto nei confronti dei cittadini vollesi che vorrebbero risposte concrete ai loro problemi, che vorrebbero vivere in una città più sana e più bella.

Per questo senso di responsabilità, abbiamo deciso di lanciare un appello al Sindaco e alle forze di maggioranza che hanno contribuito all’ennesima crisi istituzionale.

Un appello di maturità, di trasparenza e di onestà. Un appello attraverso cui chiediamo di organizzare una conferenza stampa, aperta al pubblico e ai giornalisti, in cui spiegare le ragioni profonde di questa rottura. Un momento di discussione per chiarire, a tutti e a tutte, quali sono i veri interessi in ballo, su quali temi e obiettivi la maggioranza si sta lacerando dopo soli quindici mesi. Un incontro in Sala Consiliare dove a partecipare, oltre al Sindaco, ci dovranno essere tre delegati delle forze politiche di maggioranza. Uno per il PD, uno per Free Volla e un altro per il M5S.

I cittadini e le cittadine vollesi meritano di conoscere la verità e di non venire a sapere, improvvisamente, che una altra amministrazione è caduta prima della fine del regolare mandato.

Fate qualcosa di concreto. Fate qualcosa di diverso dagli ultimi anni. Spiegateci, apertamente, se state litigando per migliorare questa città, per ridurre i tanti problemi che l’affliggono o solo e soltanto per tutelare gli interessi di pochi”.