Stamattina i poliziotti del Commissariato Secondigliano e gli agenti della Polizia Locale– U.O. Secondigliano, con il supporto di personale tecnico dell’ENEL e dell’Ispettorato del Lavoro di Napoli, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 15 persone, di cui 4 con precedenti di polizia, e controllati due esercizi commerciali, di cui uno è stato sanzionato per mancata esposizione dei prezzi della merce esposta e l’altro perché è stata riscontrata la presenza di un lavoratore non in regola.