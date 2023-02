Notte di terrore a San Sebastiano al Vesuvio dove un’intera famiglia è stata presa in ostaggio da una banda di rapinatori. L’episodio, reso noto nelle ultime ore, è avvenuto in una villa di via Macedonio Melloni nella notte tra martedì e mercoledì. Nell’abitazione si trovavano un commerciante della zona, la moglie e i due figli.

San Sebastiano al Vesuvio, notte di terrore: famiglia rinchiusa e rapinata in casa

Improvvisamente otto persone armate, vestite di nero e con il volto travisato da cappucci e passamontagna sono entrate in una struttura attigua per poi penetrare nella cucina della villa. A quel punto i criminali, attraverso ripetute minacce, si sono fatti consegnare le combinazioni delle due casseforti per poi rinchiudere l’intera famiglia in una stanza.

Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato di Ps

I rapinatori hanno portato via un orologio prezioso, gioielli e diverse migliaia di euro in contanti. Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato di Ps di San Giorgio a Cremano che hanno effettuato tutti i rilievi dopo l’inquietante episodio.