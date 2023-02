E’ stato trovato Gennaro Rotoli, il bimbo di 3 anni che questa mattina si è allontanato dalla sua abitazione a Nerano, località del Comune di Massa Lubrense. Il bimbo è stato trovato nei pressi di un ristorante non lontano dall’abitazione, spaventato ma in buone condizioni, ed è stato riportato a casa. Solo alcune escoriazioni ai piedi per il piccolo Gennaro ritrovato sano e salvo dopo quattro ore di ricerche a Nerano, frazione di Massa Lubrense.

Immediata la mobilitazione di forze dell’ordine e di volontari

La scomparsa del bimbo era stata denunciata ai carabinieri dalla madre; sono subito scattate le ricerche che hanno visto impegnati anche gli uomini del Soccorso Alpino e speleologico della Campania. Per facilitare le ricerche, la madre ha autorizzato i carabinieri alla diffusione della foto. Almeno duecento, tra forze dell’ ordine e volontari, le persone mobilitate nelle ricerche.

Massa Lubrense, ritrovato il bimbo di tre anni scomparso

Gennaro è stato ritrovato dallo chef di un ristorante limitrofo e da un appuntato dei carabinieri. Era rimasto impigliato in un reticolato che gli impediva di muoversi all’interno del ristorante “I quattro passi”, in linea d’aria a 4-500 metri da casa.

Occhi verdi e caschetto biondo, una volta tornato a casa per il bimbo l’abbraccio con mamma Giovanna. “Probabilmente voleva andare all’asilo nido – spiega la donna – ma oggi volevamo tenerlo a casa perché ieri era stato poco bene. Abbiamo avuto paura, ma tutto è bene quel che finisce bene. Ora é a casa a giocare”.

Un lieve malore per il nonno per il quale è stato necessario l’intervento dei sanitari

Gennaro al rientro a casa si è consolato con dei biscotti e alla vista dei giornalisti si è divertito a impugnare il microfono di un operatore tv. Un malore invece ha colto il nonno materno, Franco, per il quale è stato necessario l’intervento di un’ambulanza.