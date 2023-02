Il 10 febbraio “Storie di clown in corsia”, il diario di bordo dell’Associazione Nasi Rossi Clown Therapy, sarà tra i protagonisti di Casa Sanremo Writers, la rassegna letteraria che si svolge durante la settimana del Festival della Canzone Italiana e che vede alternarsi presentazioni di libri, letture, incontri con gli autori.

Francesca Colombo, presidente dell’Associazione, racconterà il libro-testimonianza dei volontari “Nasi rossi”: storie che fanno toccare con mano la bellezza del dono , che si fa luce attraverso la relazione di cura. Pagine in cui la parola racconta, in punta di piedi, il dolore incontrato nelle corsie degli ospedali.

“Storie di clown in corsia” nasce dalla volontà dell’Associazione Nasi Rossi Clown Therapy di diffondere la clown terapia non solo come valore solidale, ma anche come pratica terapeutica.

“Sono molto felice di essere presente a Sanremo, una kermesse che rappresenta una vetrina importantissima per la canzone italiana e, in generale, per la cultura del nostro Paese – ha detto Francesca Colombo – La presentazione del nostro libro ci consentirà di far conoscere al grande pubblico il modo della clown terapia, argomento ancora oggi poco noto. Metterò al centro della nostra testimonianza il tema del dono e della pace perché di guerra si parla fin troppo”.

La partecipazione dell’Associazione Nasi Rossi Clown Therapy a Casa Sanremo è sostenuta dal Lions Club Salerno Host.