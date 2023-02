Blitz anti-droga a Poggiomarino. Stanotte i Carabinieri della locale stazione hanno perquisito l’abitazione di Pietro Palmisciano, 57anni e di suo figlio, il 27enne Francesco. Entrambi sono agli arresti domiciliari e il citofono che suona di notte non ha destato in loro alcun sospetto dato i sistematici controlli dei Carabinieri. Quando invece hanno visto così tanti militari alla porta hanno compreso che non si trattava della “solita” visita.

Nell’abitazione i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 80 grammi di hashish, 43 grammi di cocaina, 42 grammi di crack e 3 grammi di marijuana.

Sequestrato anche diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente e un telefono cellulare sul quale sono in corso accertamenti. Gli arrestati sono nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.