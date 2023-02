Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in vico Mattonelle una donna accertando che la stessa, una 35enne georgiana, si era allontanata dal proprio domicilio dove è sottoposta alla misura degli arresti domiciliari per i reati di detenzione abusiva di armi, detenzione illegale di arma comune da sparo e ricettazione, commessi a Napoli tra il 2019 e il 2022; pertanto la stessa è stata denunciata per evasione.