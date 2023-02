Il Volley Napoli questa volta si troverà in campo e in trasferta contro la LU. VO Barattoli Arzano. Il match, che arriva dopo la vittoria in casa contro Todis Volley per 3-0, si terrà al Palasport Tensostruttura Domenico Rea sabato 4 febbraio alle ore 16:00.

«Sarà una partita tosta, dobbiamo dimenticare la gara d’andata. Anche se pure in quel match ci hanno dato filo da torcere, infatti è stato uno dei set persi. Però giocare in casa loro farà la differenza: giocheremo in un palazzetto molto freddo contro una squadra in crescita, perché si tratta di ragazze molto giovani. Di conseguenza dobbiamo lavorare bene per imporre sempre di più il nostro gioco». Queste le parole di mister Alessandro Maione in vista della sfida di sabato pomeriggio.

Con l’avvio del girone di ritorno la classifica del gruppo A di Serie C femminile vede l’Intec Service SG Volley al primo posto a quota 29 punti e il Volley Napoli a seguire a quota 26. L’obiettivo della società partenopea è ora quello di focalizzarsi sul proprio cammino cercando di non commettere passi falsi per salire in Serie B2.

Questi tutti gli incroci dell’undicesima giornata del massimo campionato campano di pallavolo: Molinari Napoli – Power Tech Monti Lattari alle 16:00; LU.VO. Barattoli Arzano ASD – Consorzio Volley Napoli alle 16:00; Todis Volley – Volley World Napoli alle 18:00; Intec Service SG Volley – ASD Polisportiva Paestum alle 18:00; Partenope Volley – GLS Salerno Guiscards alle 20:30.