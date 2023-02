L’Osservatorio Vesuviano, sezione napoletana dell’Ingv, ha comunicato all’Amministrazione comunale di Pozzuoli la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore 1.44 e costituito da 4 terremoti di magnitudo massima 3.0, localizzati nell’area dei Campi Flegrei.

Lo rende noto il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. L’evento più significativo dello sciame sismico, la scossa di magnitudo 3.0, è stata localizzata all’1.45 nel golfo di Pozzuoli alla profondità di 4,5 km.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione non solo a Pozzuoli, ma anche nei quartieri di Napoli ricadenti nell’area flegrea come Fuorigrotta, Bagnoli e Soccavo. Non si sono registrati danni a persone o cose.