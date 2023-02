Questa notte i carabinieri a Cercola sono intervenuti in via Carafa, all’altezza del civico 20, per un incendio in un’azienda che produce guanti.

A dare l’allarme le persone che sul luogo si sono accorte del fumo e delle fiamme. Le fiamme sono divampate intorno alle 4.45 e hanno avvolto solo la fabbrica, ma non hanno interessato alcun edificio circostante.

I vigili del fuoco sono ancora a lavoro per domare i focolai del rogo. Non ci sono stati feriti o intossicati. Indagini in corso per chiarire origine del rogo.