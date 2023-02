MOMAG, Moda Mare: “Nuovi talenti a Gragnano”

L’associazione MOMAG ha promosso il concorso “Nuovi talenti a Gragnano“. Per l’occasione sono stati invitati gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Enzo Ferrari. I giovani, che hanno messo in gioco la propria creatività e le proprie capacità, sono stati impegnati a disegnare un capo d’abbigliamento della Moda Mare, in questo caso un costume da bagno femminile. Per raggiungere questo obiettivo i ragazzi hanno messo in mostra le conoscenze acquisite durante il loro percorso di studi. Durante la giornata si è potuta osservare anche una presentazione delle nuove tendenze beachwear per l’anno 2023.

L’evento si è svolto pochi giorni fa all’interno della Biblioteca Comunale “Michele Cavaliere”, dove erano presenti, oltre ai rappresentati dell’Associazione Moda Mare Artigiani Gragnanesi, anche il sindaco di Gragnano Nello D’Auria e la preside dell’Istituto Ferrari Giovanna Izzo.

La MOMAG chiama le studentesse a descrivere la loro opera

Le studentesse sono state chiamate a descrivere il loro disegno: un costume da bagno da donna ideato appositamente per il Contest “Natale sotto i raggi del sole“. Le giovani dell’Istituto Vincenzo Ferrari di Gragnano si sono ispirate per i loro disegni al tema natalizio. Infine MOMAG ha premiato con una targa per il Miglior Disegno ben tre opere, spiegando nel dettaglio anche il perché sono stati scelti determinati modelli.

È stato precisato più volte dall’associazione del Moda Mare gragnanese che tutte le ragazze meritavano di ricevere la targa. I premi dunque sono stati così suddivisi: per la migliore creatività ad Antonella Gargiulo, per il miglior disegno in linea con le tendenze a Sara De Rosa, per il miglior disegno mood natalizio a Veronica Gargiulo.

Le parole della preside dell’I.I.S.” Enzo Ferrari” Giovanna Izzo

“Le ragazze sono tutte vincitrici. Ringrazio l’Associazione Moda Mare che ha dato l’opportunità al nostro Istituto di cimentarsi in questo progetto. La competizione è positiva perché le ragazze si sono messe tutte veramente in gioco”, sono alcune delle parole espresse dalla preside dell’Istituto “Enzo Ferrari” Giovanna Izzo.

La dirigente scolastica ha poi spiegato che le ragazze sono tutte vincitrici, proprio perché hanno potuto esprimere il loro pensiero, la loro creatività, il proprio modo di vedere i costumi da bagno durante il periodo natalizio, cosa non semplice da attuare.

“Un grazie particolare al sindaco – ha continuato la preside del I.I.S.” Enzo Ferrari” – e alle opportunità che abbiamo come scuola, perché si può creare quella famosa ‘sinergia’ tra le istituzioni ed il mondo scuola per realizzare posti di lavoro e per dare le opportunità ai ragazzi di esprimersi al meglio e di investire realmente nel proprio futuro”.

“Ben vengano questi concorsi, ben vengano queste sfide, perché dalle sfide possiamo poi realmente crescere come persone. Come persone umane, ma anche professionali”, ha concluso la dirigente.

È stato anche ricordato che i lavori per il Concorso “Natale sotto i raggi del sole” sono stati tutti eseguiti direttamente in classe.

Le parole del sindaco di Gragnano Nello D’Auria

“È una delle cose più belle che ho fatto da quando sono sindaco”, ha affermato Nello D’Auria, che ci ha tenuto a valorizzare sia il lavoro dell’Istituto Ferrari che quello degli imprenditori che compongono la MOMAG, oltreché quello delle studentesse. Il sindaco ha anche parlato del progetto della “Scuola dei Mestieri” ed ha messo in risalto le competenze, le expertise ed il know-how presenti nel territorio della città di Gragnano attinenti appunto al mondo della Moda Mare.

“Per farvi capire le opportunità che questo settore può offrire – ha detto il sindaco rivolgendosi ai giovani presenti in Biblioteca – addirittura loro (gli imprenditori del Moda Mare dI Gragnano, ndr.) non riescono a soddisfare la domanda di prodotto. E questo fa capire quanto sono bravi per avere tanta domanda da parte degli operatori nazionali…”.

Inoltre, il primo cittadino di Gragnano ha anche spiegato ai ragazzi l’importanza di porsi sempre degli obiettivi da raggiungere e di studiare sempre con un fine, proprio per poter cogliere poi le opportunità che possono essere messe a disposizione anche dal territorio di appartenenza.

I sogni delle studentesse

La presidente dell’Associazione Annalisa D’Orso ha poi chiesto alle ragazze presenti in sala quale fosse il loro sogno, in ambito lavorativo. Allora le studentesse si sono fatte avanti con le loro proposte, raccontandole alla platea. Così tra chi ha parlato di atelier alla moda, atelier da sposa e chi ha espresso la propria pura passione per il disegno, oltre a chi sogna di diventare stilista, si è conclusa la giornata.

La MOMAG ha poi preparato una cesta con accessori per i capelli realizzati per le studentesse, che uscendo dalla Biblioteca li hanno raccolti per portarli a casa.

Come nasce e cosa fa MOMAG

L’associazione, costituitasi in via Vittorio Veneto, nella sede dalla Casa Comunale, il 28 aprile 2022, alla presenza del Sindaco Nello D’Auria, e dell’assessore al Commercio Artigianato e Attività produttive Luca De Riso, si è proposta di organizzare e gestire anche eventi di carattere culturale, come ad esempio mostre, convegni, manifestazioni, spettacoli, etc., occupandosi anche di formazione, appunto attraverso la promozione dell’istruzione e della formazione professionale.

Gragnano è un territorio profondamente caratterizzato da una forte tradizione tessile, tanto è vero che – come riferiscono le stesse aziende che costituiscono il Moda Mare gragnanese – il periodo d’oro delle imprese locali di costumi da bagno è stato tra la fine degli anni ’70 e tutti gli anni ’90, quando nella Città di Gragnano si è arrivati a confezionare il 20% dell’intera produzione nazionale. Va aggiunto anche che Gragnano, insieme al prodotto principe della tavole italiane (la pasta), è ancora oggi il comune italiano che raccoglie al suo interno più aziende dedite alla produzione di costumi da bagno.

D’intesa con l’Istituto Ferrari la MOMAG ha proposto, presentandolo a fine dicembre 2022, il corso di formazione in “manodopera industriale nel settore moda mare“, che si accorda al programma scolastico svolto dagli studenti frequentanti il terzo, il quarto ed il quinto anno del percorso di istruzione professionale statale “Industria e Artigianato per il made in Italy” dell’I.I.S. Enzo Ferrari.