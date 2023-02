Il Complesso Museale dei Pellegrini di Napoli raccoglie la sfida della piena accessibilità con l’iniziativa “Museo for All” grazie a un finanziamento di circa 200mila euro del Mic a valere sui fondi Pnrr. Lunedì 6 febbraio alle ore 11, nel Salone del Mandato dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, via Portamedina, 41, sarà presentato alla stampa e alla città il progetto “Museo for All” che renderà pienamente accessibile il Complesso Museale dell’Arciconfraternita dei Pellegrini.

Napoli, al via il progetto “Museo for All”: il complesso dei Pellegrini sarà pienamente accessibile

Un progetto ambizioso, classificato al primo posto nella graduatoria delle regioni meridionali elaborata dal ministero della Cultura e relativa al Bando sulla rimozione delle barriere fisiche, sensoriali e cognitive nei musei e nei luoghi della cultura. L’elaborazione di “Museo for All” è frutto di una felice sinergia che ha visto il coinvolgimento di associazioni, organizzazioni senza fine di lucro, istituzioni, alte professionalità, locali e nazionali che hanno saputo interpretare al meglio la mission che caratterizza dalla sua fondazione l’Arciconfraternita dei Pellegrini.

Uno spazio di accoglienza e crescita culturale e umana

Realizzare nel cuore della città di Napoli uno spazio di accoglienza e crescita culturale e umana aperto a tutti e in particolare a persone vulnerabili. In questo spirito è prevista anche la realizzazione di un “Hub dell’Accessibilità” nella cinquecentesca chiesa di Santa Maria Mater Domini nel quale sarà possibile acquisire in tempo reale informazioni attendibili e aggiornate sul grado di accessibilità dei siti di interesse turistico e culturale della città.

Il gruppo di lavoro progettale è stato coordinato da Dino Angelaccio ed ha visto la partecipazione di Pete Kercher, Simone D’Angelo, Giuseppe Brancaccio, Odette Mbuyi, Giovanni Minucci, Elvira Sepe, Antonietta Longo, Maria Pirulli, Gianni Ciao, Alberto D’Alessandro, Antonio Blandi, Valentino Rondinelli e Francesco Giuri. Innovation Factory ha assicurato coordinamento ed assistenza nella fase di elaborazione del progetto e ne accompagnerà la realizzazione.

Hanno espresso adesione e apprezzamento per l’iniziativa Mann, Museo Filangieri, DiArc Università Federico II, Aniai Campania, CNR Iriss, Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi Onlus, Enkaipan, Friends of Naples, Artes, Nuova Orchestra Scarlatti, Comune di Napoli Municipalità 2. Forti le ricadute attese sul territorio, in particolare nell’area Pignasecca – Montesanto che, nonostante la notevole crescita nell’afflusso di visitatori registrata negli ultimi anni, presenta gravi problemi di accessibilità ed è complessivamente carente di servizi di accoglienza.