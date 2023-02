È Maria Formisano con 797 voti il candidato più votato alle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine degli Avvocati di Torre Annunziata. Le elezioni si sono concluse ieri dopo quattro giorni di operazioni svoltesi presso il tribunale della città oplontina che hanno riscontrato una buona partecipazione: dei 2.429 aventi diritto, infatti, hanno esercitato il proprio diritto 1.885 legali, per una percentuale pari al 77,6% (anche se in leggera flessione rispetto alle ultime consultazioni di tre anni fa).

La lista “Avvocatura Sociale e Protagonista”, guidata dal capolista Pasquale Damiano si è imposta, aggiudicandosi la maggioranza assoluta del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torre Annunziata. A spoglio completato risultato tutti eletti i 14 candidati tra cui, appunto, Maria Formisano.

Molti volti nuovi nell’assise forense della città vesuviana, tenuto anche conto che per motivi diversi non si sono ripresentati gli ultimi tre presidenti (Gennaro Torrese, Luisa Liguoro e Antonino Raffone).

Dopo Formisano risultano eletti Mario Sabbia (727 voti), Pasquale Damiano (701), Francesco Savastano (672), Benedetta Torrese (626), Mario Afeltra (559), Pasquale Sergio (559), Pasquale Striano (547), Antonio Suarato (547), Emanuela Esposito (524), Giovanni Visco (502), Daniela Ponticorvo (486), Fausta Antonella Cirillo (466), Gennaro Imbò (461), Michele Gargiulo (452), Daniela Coviello (433), Raffaele Vingiani (405), Antonio Cesarano (401), Liborio Mennella (399) e Florinda Di Leva (381).