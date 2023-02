Una Juve Stabia spenta cade ancora. L’AZ Picerno passa 1-0 e scavalca le Vespe in classifica

Seconda sconfitta consecutiva della Juve Stabia: stavolta i gialloblù lasciano i tre punti all’ AZ Picerno al “Curcio”. In terra lucana le Vespe soccombono per 1-0 per una rete di De Cristofaro nella ripresa.

Dopo un primo tempo alquanto equilibrato, ma con il Picerno sicuramente più intraprendente, la formazione di mister Longo piazza il colpo vincente nella seconda parte della ripresa, con De Cristofaro lasciato solo in area campana e libero di concludere di testa. Poco efficace la reazione dei campani che in contropiede hanno poi rischiato di prendere il secondo gol.

Due sconfitte in quattro giorni con la gestione Pochesci

Sicuramente un passo indietro dopo la prestazione contro il Crotone, dove, seppure sconfitta, la Juve Stabia aveva dimostrato di essere sempre in partita anche giocando in inferiorità numerica.

Dopo l’insediamento in panchina di mister Pochesci, a seguito delle dimissioni di Colucci, sono così arrivate due sconfitte nel giro di quattro giorni che fanno perdere terreno alla Juve Stabia, ora settima a 36 punti, superata oggi proprio dal Picerno, con un margine di sicurezza di soli tre punti dalla griglia play off.

I gialloblù hanno costruito davvero poco in attacco contro il Picerno e anche in difesa hanno sofferto contro i lucani, che sono stati bravi a capitalizzare l’occasione avuta e poi a gestire il vantaggio senza soverchie difficoltà, meritando il successo alla fine della fiera.

Il portiere Barosi ha sventato alcune conclusioni degli avversari permettendo alla Juve Stabia di rimanere comunque in partita dopo la rete subita. Questo risultato negativo può essere un campanello d’allarme per la Juve Stabia, a cui serve ora recuperare morale e cogliere una vittoria rinfrancante contro il Taranto di mister Capuano nella prossima partita in casa.

La partita

L’ AZ Picerno schiera il 4-2-3-1: senza Dettori a centrocampo, c’è il duo De Ciancio- De Cristofaro, in attacco Diop supportato da Ceccarelli, Kouda e Golfo.

La Juve Stabia riconferma il 3-4-1-2: assente per squalifica il difensore centrale Caldore, al suo posto c’è Altobelli. A centrocampo ritorna Berardocco e Mignanelli viene confermato sulla sinistra. In attacco la coppia D’Agostino-Pandolfi, con il suo supporto di Silipo come sotto punta.

Al 12’ punizione dal limite di Ceccarelli: il tiro a giro dell’ex Juve Stabia finisce di poco fuori alla sinistra di Barosi.

La Juve Stabia è’ piuttosto bassa con il baricentro, mentre il Picerno è più aggressivo rendendosi pericoloso prima al 20’ con Diop (colpo di testa fuori) e poi con Ceccarelli al 25’ (tiro di poco a lato).

Al 28’ bella azione sulla sinistra di Diop che stoppa la palla e fa partire un forte tiro incrociato che Barosi in volo devia in angolo alla sua sinistra.

Nel finale la Juve Stabia prova a pungere su punizione da sinistra al limite dell’area: il tiro di Scaccabarozzi è però alto.

Il primo tempo termina sullo 0-0.

A inizio ripresa al 7’ è il Picerno a rendersi pericoloso in area stabiese con i tiri di Kouda con parata di Barosi e poi Golfo che mette alto sulla respinta del pipelet gialloblù.

Al 31’ si spezza l’equilibrio a favore dei lucani: appoggio di Kouda per il cross da sinistra di Guerra, in area al centro De Cristofaro salta di testa indisturbato e trafigge Barosi.

A questo punto la Juve Stabia si apre e al 34’ subisce il contropiede di Ceccarelli, che arriva in area ma la sua conclusione viene sventata in corner da Barosi. Il contropiede era partito da una respinta del difensore Novella, quasi sulla linea di porta, su colpo di testa di Zigoni.

Nel finale è ancora il Picerno con Ceccarelli in contropiede a minacciare la porta ospite con Barosi che riesce a chiudere lo specchio della porta.

Nel recupero il risultato non cambia e il Picerno può festeggiare il successo contro una Juve Stabia spenta e poco reattiva e forse anche stanca dopo il turno infrasettimanale.

Tabellino:

AZ PICERNO (4-2-3-1): Rossi 6; Novella 6.5 ( 36’ st Setola 6) , Gonnelli 6, Garcia 6, Guerra 6.5; De Ciancio 6 (17’ st Gallo 6), De Cristofaro 7; Ceccarelli 7, Kouda 6.5, Golfo 6 (18’ st Albadoro 5.5) ; Diop 6.5 (36’ st Ferrani 5.5). Allenatore: Longo 6.5.

JUVE STABIA (3-4-1-2): Barosi 6.5; Maggioni 5 , Altobelli 5.5, Cinaglia 5.5; Ricci 5 (41’ st Maselli sv), Berardocco 5 (41’ st Rosa sv), Scaccabarozzi 5.5, Mignanelli 5.5; Silipo 5 (35’st Bentivegna 5); D’Agostino 5 (30’ st Zigoni 5.5), Pandolfi 5. Allenatore: Pochesci 5.

Arbitro: Vergaro di Bari 6.

Marcatori: 31’ st De Cristofaro (AZ).

Ammoniti: Gonnelli (AZ), Mignanelli (JS), De Cristofaro (AZ), Ricci (JS), Gallo (AZ), Maselli (JS).

Note: spettatori circa 1.200. Angoli 5-3. Recupero: 0’ pt- 4’ st.

Domenico Ferraro