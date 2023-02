Un 33enne già noto alle forze dell’ordine è stato ucciso nel corso di un agguato avvenuto poche ore fa in viale Margherita nel quartiere “Ponticelli” di Napoli. La vittima si chiamava Federico Vanacore. A suo carico, in passato, denunce per estorsione e furto. L’agguato è stato messo in atto in viale Margherita.

Agguato di camorra nel pomeriggio a Napoli, ucciso un 33enne nella sua auto

La segnalazione al 112 è arrivata dal servizio di emergenza 118 alle ore 16.35. Sul posto i carabinieri. L’uomo era all’interno di una auto Fiat 500 X quando è stato colpito da diversi colpi d’arma da fuoco. Il 33enne Vanacore, era risultato già obiettivo di un raid armato nei mesi scorsi. Il giovane, infatti, il 20 novembre 2022 era stato gambizzato mentre si trovava al rione “Traiano”, sempre nella periferia di Napoli.

Questa volta gli è stato fatale la circostanza che girasse in auto e non in scooter come nel primo caso.

Le piste seguite dagli inquirenti

Due le piste battute dai Carabinieri. La prima porta alla sua presunta attività criminale. Secondo le ultime notizie raccolte dagli investigatori Vanacore gestiva un giro di usura importante e ultimamente si sarebbe particolarmente ingrandito. L’altra pista porta invece alla faida tra i De Micco che hanno base proprio nel luogo dell’agguato e i De Luca Bossa ai quali Vanacore era legato da vincoli di parentela.

(Immagine di repertorio)