Anche Dario Sautto, giornalista del quotidiano “Il Mattino” e già caporedattore centrale de “il Gazzettino vesuviano”, tra i premiati del “Magister Giovanni Ferrario”, il Premio Culturale organizzato dal Centro di Cultura e Storia di Gragnano e Monti Lattari “Alfonso Maria di Nola” e dal Comune di Gragnano.

Gragnano, “Magister Giovanni Ferrario”: tra i premiati il giornalista Dario Sautto

Sabato scorso l’associazione presieduta da Giuseppe Di Massa ha conferito il titolo di Magister a donne e uomini che si sono distinti per la promozione della cultura gragnanese. Il Premio è intitolato al Magister della Scuola Medica Salernitana Giovanni Ferrario, medico personale del re normanno Guglielmo II, nonché primo feudatario di Gragnano nella seconda metà del dodicesimo secolo.

Il sindaco D’Auria: “Siamo un grande paese e bisogna esserne consapevoli”

“Tanti gli spunti emersi nel corso della manifestazione. – ha detto il sindaco di Gragnano Nello D’Auria – Siamo un grande paese e bisogna esserne consapevoli. Momenti come questo rivestono un carattere di grande significatività e servono a creare consapevolezza di ciò che siamo”. Il giornalista Dario Sautto si è distinto nel corso di questi mesi per le sue inchieste riguardanti il business della droga ed il traffico di reperti archeologici nell’area di Castellammare e dei Comuni dei monti Lattari. In prima linea contro la criminalità organizzata, il cronista ha anche seguito con attenzione, sensibilità e dedizione il caso di Alessandro, il 13enne di Gragnano che si è tolto la vita lo scorso 1 settembre probabilmente perché tormentato dai cyberbulli.