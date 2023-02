Il Santa Maria la Carità vince 3-0 contro Quartograd e si porta a più 17 sulle inseguitrici. Al “Simpatia” di Pianura per la ventesima giornata va in scena Quartograd-Santa Maria la Carità, la capolista ha fatto visita alla penultima in graduatoria. Mister Durazzo si affida ad Inserra Tra i pali, retroguardia affidata a D’Oriano, De Caro, Gargiulo, Vollero, zona nevralgica a Marasco, Falanga, Apuzzo, tridente con Formisano, Talia e Farriciello.

La partita

Primi minuti di gara che vedono i padroni di casa aggressivi che non lasciano spazio alla brigata rossazzurra con Inserra che fa scorrere qualche brivido dietro la schiena dello staff sammaritano con qualche uscita leggera dal basso ma si fa trovare pronto su due conclusioni dalla distanza. Alla prima occasione il Santa Maria la Carità (30’) passa con Formisano che servito dalla destra scappa sul filo del fuorigioco e porta in vantaggio le aquile. Al 35’ sempre Formisano si accentra ma spara alto, dopo sette giri di lancetta Farriciello sigla il doppio vantaggio tra le proteste dei padroni di casa. Dopo due minuti di recupero le due squadre vanno negli spogliatoi per un thè caldo sul risultato di 0-2.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo la formazione di casa tenta di alzare i ritmi per provare ad impensierire la capolista, così al 74’ Inserra si fa trovare pronto sul suo palo e sventa la minaccia. Il tecnico dei rossazzurri inizia la girandola di cambi e inserisce Lombardo al 64’, al 76’ Talia sulla destra scappa, si accentra, ma la conclusione è centrale. Nei minuti di recupero, Russo va via sulla sinistra, salta due avversari e fa partire un cross teso che trova Farriciello sul secondo palo che manca l’occasione con il gol ma si rifà dopo un solo minuto, è 0-3. Il Quartograd nonostante abbia provato a creare qualche grattacapo alla formazione rossazzurra non riesce a scampare alla capolista che vola a più 17.