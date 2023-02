Si sarebbe giustificato parlando di un gesto innocuo “per festeggiare l’imminente partenza di un amico verso l’estero”, ma i carabinieri di Napoli gli hanno trovato in casa altri 40 piccoli ordigni e un kit per costruirne di nuovi. I militari hanno individuato e denunciato un 32enne che venerdì scorso ha acceso la miccia dell’ordigno lanciato nei pressi delle Poste centrali.

Napoli, ordigno alle Poste: denunciato un 32enne, nessun collegamento con gli anarchici

Napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato con una rapida indagine dei carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Napoli centro. Le giustificazioni sono al vaglio degli investigatori. Il materiale, micce, involucri e polvere nera, è stato sequestrato. È già stato escluso qualunque collegamento con gli anarchici.

Il 32enne è stato denunciato dai carabinieri in quanto gravemente indiziato di aver acceso la miccia dell’ordigno lanciato venerdì scorso in via Monteoliveto, nei pressi delle Poste centrali. L’uomo, già noto alle forze, ha detto ai carabinieri che il suo intento era quello di festeggiare l’imminente partenza di un amico per l’estero.

Nell’abitazione del giovane 40 piccoli ordigni e un kit per costruirne di nuovi

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Centro, che sono riusciti a individuare l’autore del gesto attraverso rapide e serrate indagini, hanno perquisito la sua abitazione trovando 40 piccoli ordigni e un kit per costruirne di nuovi con micce, involucri e polvere nera. Il tutto è stato sequestrato.