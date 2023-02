I consiglieri Salvatore Flocco (M5s), Gennaro Acampora (Pd) ed il presidente Gaetano Simeone esprimono sollievo per le rassicurazioni ricevute oggi, in Commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile, dagli assessori Edoardo Cosenza e Laura Lieto, i quali hanno ribadito che l’uscita della metropolitana nel quartiere “Sanità” di Napoli verrà fatta con i fondi del Pnrr.

Napoli, l’uscita della metropolitana nel quartiere “Sanità” si farà: obiettivo fondi Pnrr

I giovani professionisti che nella passata consiliatura avevano vinto il bando per la realizzazione dell’uscita della metropolitana, recuperando una cavità tufacea risalente al 1761, continueranno il loro lavoro.

“Presteremo la massima attenzione”

“Come consiglieri comunali – hanno dichiarato Flocco, Acampora e Simeone – presteremo la massima attenzione affinché, nei prossimi anni, vada avanti la fase di progettazione e a seguire la fase di sviluppo e realizzazione dei lavori. Riteniamo che tutta l’area in questione, a partire dal cimitero delle Fontanelle e fino ai Vergini, sia una risorsa per il quartiere Sanità e per la città tutta, che negli ultimi anni ha assistito ad un grande sviluppo e potenziamento turistico del quartiere oltre che ad un risveglio culturale ed artistico di tutti i residenti”.