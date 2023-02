Domenica 5 febbraio 2023, a Somma Vesuviana della Città Metropolitana di Napoli, presso il Convento dei Padri Trinitari è stato svolto il Congresso Regionale del Psi della Campania con il Segretario uscente, Michele Tarantino, quale candidato unitario alla guida del partito campano cui è stato rieletto. Il lavori sono stati conclusi dal Segretario Nazionale PSI, Enzo Maraio, ed hanno registrato la partecipazione di un centinaio e più di delegati provenienti da tutto il territorio regionale, sindaci ed amministratori socialisti con i loro contributi per tracciare la linea politica del Psi in regione Campania nei prossimi anni, con l’importante appuntamento delle prossime elezioni regionali. Sono intervenuti i rappresentanti del PD Napoli; Articolo Uno; Moderati; Europa Verde; Azione ed altri rappresentanti della Regione Campania fra cui Fulvio Bonavitacola.

Ecco relativo comunicato stampa del PSI: «Con il voto unanime dei delegati al Congresso regionale della Campania, il segretario uscente – unica mozione – Michele TARANTINO è stato rieletto alla guida del Partito Socialista in Campania. A Somma Vesuviana, nei saloni del convento dei padri trinitari, prima di dare inizio ai lavori congressuali una delegazione RSU dei lavoratori della DEMA ha preso la parola rappresentando tutte le preoccupazioni sul destino delle 300 famiglie coinvolte nella vertenza. Per questo motivo il congresso regionale, su proposta del segretario nazionale Enzo MARAIO, nell’esprimere solidarietà ai lavoratori, si è impegnato a sollecitare risposte nelle sedi opportune. E proprio il lavoro è stato il tema centrale dell’intervento del rieletto segretario. Per Tarantino, le opportunità che arriveranno attraverso i fondi del PNRR stanno creando “occasioni di rilancio, soprattutto per il Sud e, in particolare, per la nostra Regione”. Per questo “il corretto utilizzo sarà fondamentale per un cambio di marcia strutturale necessario per i nostri territori”. E in questo, ha continuato il segretario regionale: “La capacità del nostro Partito dovrà essere quella di indirizzare i fondi del PNRR verso quelle politiche che siano in grado di generare lavoro stabile e non precario”. Anche per questo sarà necessario “vigilare sul corretto utilizzo dei fondi in ambito sanitario, avviare una discussione approfondita sul MEF sanitario, ripensare all’abolizione del numero chiuso per l’accesso alle professioni sanitarie”.

Il segretario nazionale del PSI, Enzo Maraio si è soffermato sulla direzione che il partito dovrà seguire. Per Maraio, in Italia, a sinistra, “dopo la sconfitta elettorale c’è bisogno di un forte rilancio e bisogna farlo attraverso gli schemi tradizionali: migliorare la qualità di vita delle persone, che significa anche e soprattutto creare le condizioni per generare lavoro. Ma non solo, è necessario difendere il welfare sociale e i diritti civili e lottare contro le diseguaglianze che in questo Paese crescono anche grazie all’azione di un governo di centrodestra che ha sempre più i tratti di un governo illiberale. La sinistra – ha spiegato Maraio – deve farsi trovare pronta per le sfide e per questo riteniamo che sia necessario ripartire dai valori del socialismo e dal Partito socialista”.

Il segretario poi, nel suo intervento finale, non ha mancato di criticare l’ultimo provvedimento del governo, quello sull’autonomia differenziata bollato come “l’ennesimo disastro di questo governo, varato solo per accontentare le esigenze elettorali della Lega. Il governo si era impegnato a finanziare i livelli essenziali di prestazione – ha spiegato il segretario nazionale – ma così non è stato. Siamo davvero preoccupati che questo ddl possa spezzare in due il Paese e creare una maggiore diseguaglianza tra Nord e Sud”. Maraio infine si è soffermato anche sul tema del terzo mandato in Regione Campania, spiegando: “ritengo che sia necessario partire da un presupposto: i risultati del buon governo di De Luca e della sua amministrazione regionale. Se noi guardiamo al lavoro fatto e a quello che sarà necessario mettere in campo soprattutto con i progetti del Pnrr, è chiaro che mantenere una continuità consentirebbe di essere più rapidi nelle procedure, nell’attività, nel lavoro che verrà».

Fra i partecipanti vi era il coordinatore locale del PSI di Brusciano, Enzo Cerciello, il quale ha dichiarato: «È stato un congresso regionale di assoluto livello, tanto per la ricchezza dei contenuti, quanto per la straordinaria partecipazione di diversi rappresentanti delle forze politiche del centro sinistra. Sono pienamente soddisfatto per la riconferma di Michele Tarantino a segretario regionale del PSI, a testimonianza del fatto che fin qui ha lavorato bene e con il quale, da tempo, si è creato un rapporto di collaborazione, stima ed amicizia reciproca, che non potrà che proseguire ancora più forte nel futuro. Credo che ci siano tutti i presupposti per lavorare bene, per far crescere la presenza dei socialisti nei nostri territori, per dare un nostro contributo qualificato rispetto alle tante questioni ancora da risolvere. Ambiente, salute, lavoro, politiche sociali, sono solo alcuni dei temi sui quali noi socialisti possiamo fare la nostra parte e lo faremo, sia a livello regionale, grazie all’impegno del nostro rappresentante in consiglio regionale, l’amico Andrea Volpe, ma anche ad un livello più ampio, quello nazionale, grazie ad una non comune spinta propulsiva che ci viene dal nostro segretario nazionale Enzo Maraio. Un uomo serio, capace, fortemente legato ai valori del socialismo, che sta compiendo un lavoro immane in lungo ed in largo per l’Italia per ridare nuova linfa e rinnovata dignità al glorioso PSI. Un esempio per me e per tutti noi socialisti».