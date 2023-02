Forum dei Giovani di Agerola, eletti i nuovi 16 membri del direttivo

Sono stati eletti i nuovi 16 membri del direttivo del Forum dei Giovani di Agerola. Le elezioni si sono svolte nei giorni scorsi, poi sono stati proclamati gli eletti che andranno a formare l’esecutivo dell’associazione giovanile. Ecco i nomi: Mario Pisacane, Gianmichele Iovieno, Pasquale Amendola, Antonio Acampora, Marianna Imperati, Giuseppe Coccia, Simona Fusco, Salvatore Battimelli, Teresa Milano, Marco Gianluca Vercelli, Nunzia Naclerio, Pietro Fusco, Teresa Sicignano, Alessia Mascolo e Lella Naclerio.

Le elezioni si sono tenute presso la sede del Comune di via Generale Narsete, nella frazione Pianillo. “Voglio augurare buon lavoro ai ragazzi – afferma il sindaco Tommaso Naclerio – Ci attendono sfide entusiasmanti e traguardi ambiziosi da tagliare insieme. Possa essere questa per loro una occasione per incontrarsi e relazionarsi con le istituzioni attraverso progetti, impegni e tavoli di lavoro.

Di Capua: “Grazie ragazzi, siete il nostro futuro”

Il nostro Comune si impegna a sostenerli – continua – a incoraggiarli e ad esprimere sempre la loro opinione”. Sulla stessa lunghezza d’onda il capogruppo di opposizione di Agerola nel Cuore, Lello Di Capua. “Grazie ragazzi – commenta rivolgendosi al nuovo direttivo – siete il nostro futuro”.