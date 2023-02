“Il futuro dei nostri ragazzi dipende da noi”: così il sindaco di Gragnano Nello D’Auria in occasione della Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo. L’amministrazione comunale ha inaugurato questa mattina la panchina gialla per lanciare un importante messaggio di amicizia. Proprio a Gragnano, infatti, il 1 settembre 2022 il giovane Alessandro Cascone si è tolto la vita probabilmente poiché vittima di cyberbullismo.

Gragnano, allarme cyberbullismo: inaugurata panchina gialla in piazza Aldo Moro

“Scuole, amministrazione comunale, associazioni e comunità parrocchiale oggi si sono riunite per aderire all’iniziativa. – ha detto il primo cittadino – Pitturata con il contributo degli studenti delle scuole di Gragnano, la panchina gialla, che sarà temporaneamente collocata in piazza Aldo Moro, vuole essere un simbolo concreto per rompere il velo dell’indifferenza, ma anche un luogo di ritrovo, di aggregazione, che porti i giovani e gli adulti a riflettere.

All’evento presenti anche i genitori di Alessandro

All’evento, sono stati presenti anche i genitori di Alessandro per dare un forte messaggio contro tutte le forme di violenza fisica e verbale. Mi unisco al messaggio lanciato da don Salvatore, affinché questi momenti, questi gesti non siano fini a se stessi, ma che possano essere il seme gettato per il futuro affinché ci possa essere più attenzione da parte di noi adulti e più sensibilità nelle relazioni”.