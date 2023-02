Gravissimo incidente stradale questa mattina a Vico Equense: nello schianto è deceduto un giovane del posto, S. C. di 16 anni. Ancora non è chiara l’esatta dinamica dell’episodio avvenuto alle ore 10 circa in via Raffaele Bosco nella frazione di “Ticciano”.

Vico Equense, gravissimo incidente stradale: muore un giovane

Sul posto gli agenti della polizia municipale di Vico Equense per tutti i rilievi del caso. La circolazione stradale è stata interrotta per molto tempo. Stando alle prime informazioni il ragazzo, sul rettilineo, avrebbe perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava per cause ancora in corso di accertamento.

(IN AGGIORNAMENTO)