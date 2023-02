I Deputati del Movimento Cinque Stelle Alessandro Caramiello e Carmen Di Lauro hanno incontrato, a Pompei, i cittadini per ascoltare le istanze di una comunità sfiduciata dall’attuale amministrazione comunale. Tra i punti all’ordine del giorno anche la spinosa situazione di Casa Borrelli, una struttura donata (mediante lascito testamentario) al Comune da una cittadina nel 1928 con lo scopo di essere al servizio dei più deboli, ma che è stata chiusa in attesa di lavori, generando la protesta di comitati e migliaia di cittadini.

“Ad oggi questa struttura risulta essere chiusa, sono previsti lavori di ristrutturazione – spiega Alessandro Caramiello – e gli anziani che fino al 2019 tra quelle mura trovavano accoglienza e ospitalità sono stati trasferiti, contravvenendo rispetto alle volontà della donatrice. Oggi siamo a conoscenza di un progetto da sessantuno milioni di euro che vede coinvolto l’Eav e il Comune. Un progetto poco chiaro e dalle mille incognite, che prevede anche il dubbio abbattimento di una chiesa, la realizzazione di diversi sottopassi e soprattutto un utilizzo di Casa Borrelli diverso rispetto a quanto disposto nel testamento. Dunque, vogliamo conoscere i dettagli dell’operazione, le tempistiche, i beni mobili e immobili connessi a Casa Borrelli e soprattutto intendiamo capire se questa struttura tornerà ad essere a disposizione della comunità di Pompei ed in particolare dei soggetti fragili.

“Ieri abbiamo incontrato il gruppo territoriale e decine di cittadini per ascoltare le problematiche di una Pompei che negli ultimi anni sembrerebbe, purtroppo, essere stata abbandonata da un’amministrazione comunale giudicata fallimentare – prosegue Caramiello -. Manca un piano urbanistico concreto, un disegno di una città futura e le intenzioni da parte di questa amministrazione per potenziare l’indotto socioculturale di una perla della Campania, con un trascorso storico noto in tutto il mondo. Pompei è una città che può vivere di turismo culturale, religioso, ma c’è bisogno anche di progettualità che al momento, ascoltando le testimonianze dei residenti, sembrerebbe mancare. Nei prossimi giorni – conclude – con il Senatore Mazzella (che segue attentamente la vicenda da tempo) e la collega Di Lauro, chiederemo un accesso agli atti per comprendere le sorti di Casa Borrelli e interpellerò l’Eav per un incontro nelle sedi opportune: i cittadini meritano risposte e di comprendere che obiettivi futuri ci sono per Pompei”.