Sabato 11 Febbraio alle ore 15.00 allo Stadio Comunale Santa Maria andrà in scena Santa Maria la Carità – Virtus Vesuvio Ottaviano, gara valevole per la ventunesima giornata del Campionato di Promozione Girone B.

Il Santa Maria la Carità era chiamata al successo per approfittare dei passi falsi delle inseguitrici ed ha risposto presente, dal Simpatia di Pianura è tornata con 3 punti pesantissimi battendo a domicilio il Quartograd con un rotondo 0-3. Vittoria che registra un più 17 sull’inseguitrice più vicina: la Viribus Unitis e più 18 sulla terza in graduatoria il Punto di Svolta.

Arriva la Virtus Vesuvio Ottaviano

Al Comunale arriva la Virtus Vesuvio Ottaviano, formazione che nell’ultima gara si è imposta con un netto 3-0 ai danni del malcapitato Barano; è scesa in campo così: Rastiello, Avino, Capasso, Rubino, Pelliccio, Cardenio, Sepe, Ilardi, Gargiulo, Langella, Barra. La compagine di mister Peluso verrà al Comunale con l’obiettivo di portare qualche punto dal fortino rossazzurro occupando al momento l’ultima posizione della bagarre Playout con 22 punti frutto di 6 vittorie (tre conquistate in trasferta), 4 pareggi e 10 sconfitte. Il top scorer della compagine vesuviana è Langella con 8 reti all’attivo delle 29 totali, mentre le reti incassate sono 33.

All’andata al Comunale di Ottaviano finì con il risultato di 1-2 ma fu una gara super combattuta con i padroni di casa che passati in vantaggio si fecero rimontare dalla squadra di mister Durazzo, a segno Ruocco e De Simone N. nelle battute conclusive.

Le dichiarazioni dei mister delle due squadre

Mister Peluso al termine della gara contro il Barano in vista della gara contro il Santa Maria la Carità: “È una gara che non si prepara, le motivazioni vengono da sé, andiamo fuori casa per conquistare punti, abbiamo un colosso di fronte, è un tipo di partite che per i ragazzi giovani è uno stimolo naturale”. Mister Durazzo sulla gara di sabato: “La Virtus Vesuvio Ottaviano è una squadra organizzata che verrà a fare bella figura in casa della capolista”.

Info biglietti

Il giorno della gara sarà possibile acquistare i biglietti d’ingresso presso la biglietteria dello stadio dalle ore 13.30 alle ore 15.45(salvo esaurimento biglietti). Il prezzo del tagliando è di € 5.00 sia per i locali che per gli ospiti, le donne e gli under 12 possono accedere all’impianto gratuitamente. Il numero massimo di biglietti per gli ospiti sarà di 200.