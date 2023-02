Caserta, svelati i look “must have” della prossima primavera - estate con il grande show di Cat Italia

Via i toni freddi, largo alle nuance calde, sì ai raccolti voluminosi e ai tagli slim per alleggerire le capigliature più ribelli. Dal liscio artistico, all’effetto wet che torna prepotentemente a cavalcare le passerelle, le prossime tendenze primavera – estate 2023 sono già scritte, occorre solo prendere nota!

A svelare i total beauty look, dallo smalto ai capelli, della prossima stagione Cat Italia: la Confederazione Artistica e Tecnica della Coiffure e dell’Estetica affiliata alla C.M.C. – Confederazione Mondiale della Coiffure e dell’Estetica – che riunisce sotto un’unica sigla artigiani-acconciatori, make-up artist e onicotecniche di tutto lo stivale.

Beyond: svelati i look “must have” della prossima primavera – estate con il grande show di Cat Italia

Più di 200 acconciatori, nail artist e make-up artist si sono ritrovati a Caserta, presso il polo fieristico A1 Expo, per assistere allo show “Beyond” di Cat Italia che ha dettato colori, tagli e pieghe uomo-donna destinate a diventare must have nei saloni nazionali. Andare “oltre” è l’imperativo, la parola d’ordine “osare”. Giocare provando pettinature geometriche arricchite da accessori inediti e naturali come le sottili canne di bambù inserite nello show artistico di Pixel C3.

Lo styling diventa il grande protagonista. Se per molto tempo tagli e colori hanno catalizzato l’interesse delle passerelle, adesso torna di moda l’hair styling di grande impatto, capace di rendere unica ogni chioma, mettendo alla prova tutta la creatività dei professionisti.

I capelli effetto bagnato svettano in cima alla classifica

Super cool il wet look. I capelli effetto bagnato svettano in cima alla classifica dei look più gettonati per questa estate. Una proposta presentata su tagli aerei e leggeri che donano una personalità da 10 e lode. Unghie sfumate e palette del deserto dall’oro al cammello, per illuminare lo sguardo, accompagneranno – secondo i formatori Cat Italia – le future calde notti d’estate.

Con il tutto esaurito lo show Cat Italia, condotto da Paola Mercurio e promosso dal presidente Luigi Bilancio e dal presidente della Cmc Antonio Bilancio in collaborazione con Talos, Pixel C3 e Gibi Nails, ha dettato i trend da “indossare”. Il mondo degli artigiani, con questo evento unico per il Sud Italia, ha dimostrato tutta la sua creatività e la forza del Made in Italy anche in fatto di beauty.