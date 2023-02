Furto con scasso ai danni della rivendita di oggetti in pelle, situato in via Santa Maria dell’Orto a Castellammare di Stabia. Tutto è accaduto alcune notti fa, quando il malvivente (dopo aver scassinato la serranda dell’attività commerciale) è rimasto anche ferito. Sul posto sono state infatti ritrovate tracce di sangue. Nonostante ciò, il ladro è riuscito comunque a portar via soldi e oggetti vari di pelletteria dal negozio, per un valore commerciale consistente. A fare l’amara scoperta sono stati i proprietari.

Castellammare, furto con scasso in pieno centro: ladro ferito, scattano le indagini

Recatisi sul posto per aprire il negozio, hanno visto la saracinesca rotta e si sono accorti del furto subito. E’ così scattata la denuncia alle forze dell’ordine, che hanno aperto un’indagine sulla vicenda. Sul posto si sono recati i carabinieri del nucleo operativo stabiese, agli ordini del maggiore Carlo Venturini e del tenente Tommaso Errico, al fine di effettuare tutti i rilievi del caso. I militari dell’Arma hanno sentito i proprietari del negozio ed hanno acquisito i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, attive sul posto.

Il malvivente ha sfondato la vetrina per portare via soldi e oggetti

L’obiettivo è quello di avere elementi utili ai fini delle indagini. Dai primi accertamenti, è emerso che il malvivente ha sfondato la vetrina per portare via soldi e oggetti. La rottura del vetro ha tuttavia causato il ferimento del ladro, che si è allontanato sanguinante, riuscendo a portar via soltanto poche cose.

Quello del centro purtroppo non è un caso isolato. E’ la seconda volta in poche settimane, infatti, che il negozio di via Santa Maria dell’Orto finisce nel mirino di balordi. Appena lo scorso gennaio, infatti, lo stesso esercizio commerciale fu oggetto di una rapina. E prosegue così l’allarme legato alla microcriminalità nella città stabiese. Una vera e propria escalation, che ha fatto perdere la tranquillità non solo ai commercianti, ma anche a tanti cittadini.