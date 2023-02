Giornata sicurezza informatica, al Primo Circolo di Pompei il “Safer internet day”

Il 7 febbraio 2023 si celebra, in contemporanea ad oltre 100 nazioni di tutto il mondo, il Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea. L’obiettivo è quello di stimolare riflessioni tra gli alunni sull’uso consapevole della rete, ovvero sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet quale luogo positivo e sicuro.

La storica scuola pompeiana in relazione al PNSD e in coerenza con le azioni previste nel PTOF ha promosso, mercoledì 8 febbraio, il “Safer Internet Day: rischi ed opportunità della rete”. Ai giovani studenti delle classi quarte e quinte sono state proposte riflessioni sulle tematiche della sicurezza online e sull’acquisizione di “netiquette“, regole e norme di comportamento da rispettare nel mondo del web con l’intervento di esponenti delle forze dell’ordine ed esperti della materia. All’incontro sono stati invitati ed hanno partecipato anche numerosi rappresentati dei genitori, segno che la tematica ha affrontato un problema molto sentito.

Gli argomenti trattati sono stati: I rischi del web per i minori; Parental control; I reati in ambito informatico; Conoscere la rete per un uso consapevole; Navigare sicuri; Hacker e furto d’identità.

La mattinata, divisa in due momenti, è partita alle dieci con i saluti del Dirigente Scolastico professoressa Carmen Guarracino.

A seguire il primo dei numerosi ed interessanti momenti in programma: “Gli aspetti positivi e negativi della rete – probabili rischi e pericoli” , a cura del presidente dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri sezione Pompei, maresciallo Catello Capoluongo.

“La rete: Per fare buona pesca…e non restare imbrigliati”, è stato il titolo dell’intervento della dottoressa Bianca Pane, docente e psicologa. La dottoressa Francesca Colombo, sociologa, ha incentrato il suo ragionamento su: “Safer Internet Day: navigare senza naufragare”.

Tutti gli ospiti intervenuti sono infine stati coinvolti nel dibattito con gli alunni che hanno proposto numerose e puntuali domande.

La seconda parte della mattinata, anch’essa aperta dalla professoressa Guarracino, è stata aperta dal dottore Francesco Paolo Oreste, Ispettore della Polizia di Stato che ha ripreso l’argomento: “Gli aspetti positivi e negativi della rete – probabili rischi e pericoli”.

“La rete: il divano incolmabile tra “legami” e “connessioni” è stato il secondo intervento della dottoressa Pane, mentre per la dottoressa Colombo l’intervento è stato: “Lo sdoppiamento dell’identità tra reale e digitale”. Anche questa seconda parte si è conclusa con il dibattito con gli alunni. Ad introdurre e moderare la dottoressa Agnese Serrapica, docente e giornalista.

Pasquale Cirillo