“Pacco Alimentare”, torna anche quest’anno il beneficio pensato per aiutare nuclei familiari e cittadini in difficoltà. Pure per il 2023 il comune di Pollena Trocchia, infatti, ha aderito al progetto “Condividere i bisogni per condividere il senso della via”, proposto dal Banco Alimentare Campania ONLUS, che prevede la distribuzione mensile, in favore di settanta famiglie in condizioni di disagio socio-economico e ambientale, di alimenti di prima necessità.

«Possono accedere al beneficio del “Pacco Alimentare” i nuclei familiari e le persone sole, privi di reddito o con reddito insufficiente, che risiedono qui a Pollena Trocchia e che hanno ISEE inferiore o uguale a seimila euro o siano percettori del Reddito o della Pensione di Cittadinanza» ha detto l’assessore alle Politiche sociali del comune di Pollena Trocchia, Carmen Filosa.

Ulteriore requisito per l’accesso al beneficio, è l’assenza di ricezione di analogo sussidio da parte di altri enti o associazioni. Le famiglie interessate devono presentare domanda entro il prossimo 21 febbraio utilizzando la modulistica disponibile presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Pollena Trocchia o scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente.

«In questa fase storica, purtroppo, le difficoltà di singoli e famiglie stanno diventando ancor più critiche e sussidi come quello che proponiamo ancora una volta diventano sempre più essenziali, inserendosi nel novero degli interventi che questa Amministrazione Comunale garantisce a chi ha più bisogno» ha detto il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito.

A seguito della presentazione delle istanze, dopo il termine ultimo di presentazione delle domande, il servizio Politiche Sociali provvederà a stilare un’apposita graduatoria delle richieste prevenute.