Giornate di incontri in attesa del voto per le elezioni amministrative, in programma nel 2024 a Sant’Antonio Abate. Che la sindaca Ilaria Abagnale sia in pole position per la ricandidatura a capo della maggioranza uscente è noto a tutti. Ma chi sarà il suo avversario? Sembrerebbe non sia unico. Su tutti c’è Carmine D’Aniello, esponente dell’amministrazione Varone e già candidato sindaco nelle precedenti elezioni dove fu sconfitto proprio dalla Abagnale. Sarebbe proprio il leader della minoranza uno degli antagonisti, alla luce del comunque buon risultato ottenuto nel 2019.

Sant’Antonio Abate, incontri in vista delle elezioni: chi sfiderà Ilaria Abagnale?

Tra i consiglieri di minoranza è sponsorizzato da Antonio Criscuolo. Altro sponsor di spessore di D’Aniello è Nicola Mercurio allontanatosi politicamente dalla Abagnale, dopo averla sostenuta nel 2019. Diversa è invece la posizione del gruppo di opposizione “Liberi e Democratici” dell’ex consigliere Franco D’Auria, appoggiato dai consiglieri Aniello Lombardi e Giovanna Rispoli, che hanno già avviato contatti con politici e imprenditori del territorio. L’obiettivo di questo schieramento è quello di formare un gruppo forte, che possa esprimere una valida alternativa all’attuale maggioranza. E già s’intravedono le direttive programmatiche di questi.

Le direttive: area industriale, trasporti, turismo

L’area di D’Aniello risponde colpo su colpo all’azione della maggioranza con l’organizzazione di eventi, partecipazioni e donazioni. Il gruppo Lombardi – Rispoli ha invece riferito di voler proporre una azione politica alternativa al modus operandi della Abagnale. Tra le priorità individuate, c’è lo sviluppo dell’area industriale, dei trasporti pubblici e del turismo. I nomi che circolano sono quelli noti, dall’avvocato Gianluigi Di Ruocco, noto penalista, che ha aderito subito al nuovo gruppo, all’ex sottosegretario alla difesa Gioacchino Alfano. Tra i consiglieri scalpita per un ruolo di prestigio anche lo stesso Lombardi, che cerca un accordo per candidarsi alle prossime Regionali alla luce del forte risultato ottenuto nel 2020.

Ipotesi giovane professionista del territorio

Per lui si è parlato anche di una candidatura a sindaco, ma al momento non sembrerebbe questa la soluzione perseguita. Il neo gruppo, che si collega all’area di Liberi e Democratici, starebbe per ricevere il si anche da un giovane professionista del territorio, molto rispettato e considerato soprattutto dai giovani abatesi. Tra le ipotesi in campo c’è anche quella di una sfida al femminile e, nel caso, le indiscrezioni portano alla consigliera Giovanna Rispoli, sostenuta anche da Lombardi.

In lizza ci sarebbe anche Iolanda D’Antuono, ex assessore della giunta Varone, sponsorizzata dal consigliere Luigi Della Marca. Nei gruppi di opposizione la famiglia Torrente al momento resta a guardare, ma è sempre più forte la voce di un cambio generazionale tra lo zio Salvatore e Gaetano Torrente, presidente della sezione filiera di Confindustria.