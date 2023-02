Gioco, scommesse e riciclaggio: eseguite a Napoli e provincia oltre 70 perquisizioni (VIDEO)

Gioco, scommesse e riciclaggio: eseguite a Napoli e provincia oltre 70 perquisizioni da parte della guardia di finanza. Il blitz è scattato ieri mattina quando le fiamme gialle, coordinate dalla Procura della Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno messo nel mirino numerosi soggetti indiziati di appartenere, a vario titolo, ad una associazione per delinquere.

L’associazione sarebbe finalizzata all’esercizio abusivo dell’attività di gioco e scommesse e al riciclaggio dei proventi illecitamente conseguiti. Nello specifico, sono state effettuate 74 perquisizioni in numerosi Comuni con l’impiego di circa 200 unità operative della guardia di finanza, tra cui cinofili e personale specializzato “Antiterrorismo e Pronto Impiego”.

Sequestrati anche circa 170mila euro in contanti

Le attività svolte hanno permesso di sottoporre a sequestro, tra l’altro, circa 170mila euro in contanti, 11 apparecchi e congegni da intrattenimento tipo “slot” manomessi e scollegati dalla rete telematica dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (alcuni dei quali dotati di “doppia cassa” per occultare la raccolta), numerose schede utilizzate per alterare gli apparecchi della specie e 2 postazioni abusive di sale scommesse, collegate a siti vietati all’interno di esercizi commerciali.