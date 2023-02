A Sant’Antonio Abate è stato trovato morto sotto una tettoia del giardino di casa il consigliere comunale Luigi Della Marca. Imprenditore edile, 56 anni, sposato con tre figli, Della Marca si sarebbe tolto la vita senza alcun segnale che potesse far presagire il tragico gesto. Sul caso i carabinieri della locale stazione e quelli della compagnia di Castellammare di Stabia vogliono vederci chiaro: la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta la salma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad autopsia nelle prossime ore. L’intera cittadina di Sant’Antonio Abate è sotto choc per quanto accaduto.

Sant’Antonio Abate, trovato morto il consigliere comunale Luigi Della Marca. Il sindaco: “Sgomento immenso”

“Oggi Sant’Antonio Abate ha perso un longevo amministratore e un imprenditore innamorato del suo paese e della sua gente, presente, disponibile e per questo ben voluto da tutti. – ha detto il sindaco Ilaria Abagnale – Resterà ai ricordi la forza con cui ci hai insegnato a dare voce al nostro coraggio, ad intraprendere sempre un progetto dopo l’altro che facesse del bene alla comunità, la stessa che ora ti ringrazia per l’esempio di umanità e professionalità di cui ci hai fatto dono.

Il primo cittadino: “Nel giorno dei funerali disporrò lutto cittadino”

È ancora immenso lo sgomento per questo terribile accaduto che ci porta a riflettere sulle armature erette e sulle fragilità di un animo libero, come quello di Luigi. Non riusciamo a crederci! Per la sua presenza che mancherà a tutta la cittadinanza di Sant’Antonio Abate, nel giorno dei funerali disporrò lutto cittadino. Ci stringiamo al dolore della famiglia, di sua moglie e dei suoi tre splendidi figli”.