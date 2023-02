Givova Scafati in attesa della Dolomiti Energia Trento

Con l’obiettivo di ritrovare entusiasmo e fiducia dopo la sconfitta di Napoli, la Givova Scafati va a caccia di punti utili in chiave salvezza contro la Dolomiti Energia Trento, attesa domenica pomeriggio alla Beta Ricambi Arena PalaMangano per la diciannovesima giornata del campionato di serie A, con palla a due prevista per le ore 18:00.

Al di là del valore dell’avversario, i ragazzi di coach Attilio Caja sono chiamati ad una prova d’orgoglio, per allontanarsi dai bassifondi della graduatoria e per riprendere ossigeno in una classifica cortissima, che vede ben undici squadre in soli otto punti.

La compagine dell’Agro arriva a questa sfida motivata dalla necessità di andare a punti, ma con qualche dubbio legato alla presenza in campo del playmaker Hannah, vittima di un problema muscolare nel corso del derby della scorsa settimana ed ancora alle prese con il lavoro differenziato. Rispetto alla precedente sfida, bisognerà necessariamente migliorare le percentuali realizzative, soprattutto dalla lunga distanza, provando a sfruttare al massimo la possibilità di giocare tra le mura amiche e dinanzi ai propri supporters.

La Dolomiti Energia Trento

La Dolomiti Energia Trento è la squadra che finora ha raccolto il maggior numero di rimbalzi (38,9 di media), risultando leader anche della classifica dei rimbalzi offensivi (11,7 di media). È seconda nella classifica delle palle recuperate (7,9 di media) e terza in quella delle stoppate (2,9 di media). Dal punto di vista difensivo, invece, è la seconda squadra a subire meno punti (76,8 di media). Numeri importanti per la formazione allenata, per la seconda stagione di fila, da coach Emanuele Molin, attuale ottava forza del campionato con 18 punti (9 vinte e 9 perse), che annovera nel proprio roster giocatori, sia italiani che stranieri, di caratura ed esperienza importante, come il playmaker Floccadori (14,5 punti e 3 assist di media), il centro statunitense Atkins (13,8 punti e 7,3 rimbalzi di media), la guardia Spagnolo (11,1 punti di media) e la guardia a stelle e strisce Crawford (10,9 punti di media), la cui presenza in campo è ancora in dubbio dopo l’infortunio subìto prima del match contro l’EA7 Emporio Armani Milano di fine gennaio. A costoro vanno aggiunti l’ala forte lituana Grazulis (5,9 rimbalzi di media), l’esperto playmaker Forray, le ali Lockett e Udom, la guardia Conti ed il centro Ladurner.

Le parole dell’ala piccola, ex di turno, Fabio Mian

«È scontato dire che la partita contro Trento diventa cruciale per la nostra classifica, dopo le due sconfitte con le dirette concorrenti come Trieste e Napoli. Dopo il derby c’è molta amarezza per l’occasione persa e voglia di riscatto, a maggior ragione davanti al nostro pubblico. Trento è una squadra molto quadrata, con talento dei due playmaker italiani come Spagnolo e Flaccadori e solidità ed equilibrio con Forray e Grazulis. Non stanno attraversando un momento brillante, ma non dobbiamo sottovalutare quanto possono essere insidiosi. Cercheranno di imporre la loro fisicità e la loro pressione difensiva, dovremo essere bravi a imporre il nostro gioco, seguendo le indicazioni del nostro coach e tutto lo staff. Sono passati alcuni anni da mio biennio a Trento, ma ho solo ricordi positivi, uno fra tutti il debutto in Eurocup. Ad oggi il mio unico pensiero è fare tutto il possibile per rendermi utile alla squadra per portare a casa i due punti, che sono l’unica cosa che conta».

Le parole del centro Trevor Thompson

«Siamo rimasti delusi per la sconfitta contro Napoli, ma abbiamo reagito subito e lavorato sodo per prepararci alla prossima partita di domenica contro Trento. Siamo pronti per giocare, siamo concentrarti sul nostro obiettivo e siamo preparati sul piano di gioco, sulla scorta delle precise indicazioni impartite da coach Caja questa settimana. I nostri prossimi avversari guidano la classifica delle palle recuperate, quindi dovremo essere concentrati per limitare il numero di palle perse, che portano poi a canestri facili degli avversari e fare solo il nostro gioco, eseguendo gli schemi e difendendo forte. Sarà molto importante giocare dinanzi ai nostri tifosi, con l’auspicio che saranno numerosi sugli spalti e ci diano la spinta e la carica necessaria per fare nostro l’incontro».

Dove vedere la partita

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports (www.elevensports.com/it). Aggiornamenti in tempo reale saranno resi noti attraverso la pagina Facebook ufficiale del club e tutti gli altri canali social (Telegram, Instagram e Twitter). Infine, sarà possibile ascoltare la diretta radiofonica in streaming su Vesuvio Radio Tv (www.vesuvioradiotv.it).

Come acquistare i biglietti

I biglietti sono acquistabili online tramite il circuito Go2, con l’applicazione di lievi costi di prevendita, al seguente link: https://www.go2.it/…/givova_scafati_vs_dolomiti…/6400. Sono poi acquistabili anche presso tutti i rivenditori autorizzati indicati nell’elenco al seguente link: https://www.go2.it/rivenditori_pdf.php. Sarà invece possibile acquistarli al botteghino venerdì dalle 16:30 alle 19:30, sabato dalle 10:30 alle 12:30 e domenica (giorno della partita) dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 18:15.

Questo il costo dei biglietti: