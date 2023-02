Incendio in un’abitazione a ridosso del centro cittadino: paura tra i residenti e un anziano trasferito in ospedale per ustioni in varie parti del corpo. È questo il bilancio di quanto accaduto nella prima mattinata erano circa le 4,00 a Torre del Greco, in un appartamento posto al primo piano di una palazzina di secondo vico Cappuccini.

Le fiamme, probabilmente sprigionatesi a causa di una stufa lasciata accesa hanno avvolto le due stanze e la cucina, distruggendole del tutto. Sull’episodio indaga la Polizia, che sta provando a ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno tratto in salvo un uomo di 80 anni, unico residente nella casa. L’anziano è stato poi trasferito in ospedale con varie ustioni sul corpo. L’uomo resta sotto osservazione, anche se da ciò che si apprende non sarebbe in pericolo di vita.

I vigili del fuoco hanno poi provveduto a spegnere l’incendio. A scopo precauzionale è stata evacuata una famiglia residente al piano superiore.