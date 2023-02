Il Santa Maria la Carità, capolista nel campionato di Promozione campano, batte anche la Virtus Vesuvio Ottaviano, 5-1 il risultato finale.

Al Comunale di Santa Maria arriva la formazione vesuviana di mister Peluso in cerca di punti per lasciare la zona calda della classifica. Mister Durazzo cambia poco rispetto all’ultima vittoria lontano dalle mura amiche e schiera Inserra, D’Oriano, Gargiulo, De Caro, Apuzzo, Marasco, Blasio, Vollero, Formisano, Talia Farriciello.

La partita

La capolista Santa Maria la Carità scende in campo con un’idea ben chiara: vincere. Parte quindi subito all’attacco, al 5’ Formisano mette già le cose in chiaro, cross dalla destra, Farriciello colpisce di testa ma non la prende bene, la palla carambola a Formisano che deposita in rete, è 1-0. Dopo cinque giri di lancette Talia ha subito l’occasione di raddoppiare, riceve un traversone dalla destra colpisce al volo ma mette fuori. Dopo 10 minuti (16’) è ancora l’esterno con la 10 ad andare vicino al gol con un cross che per poco non beffa l’estremo difensore avversario. È un monologo rossazzurro, al 21’ Talia appoggia a Farriciello che in area colpisce a botta sicura ma trova l’opposizione sulla linea. Dopo altri dieci minuti arriva la gioia personale per un Talia che è sugli scudi: parte dalla destra si accentra e dal limite dell’area di rigore fa partire un bolide ad incrociare in cui il portiere avversario nulla può, è 2-0. Al 33’ Gargiulo vede tra le linee Talia che stoppa si gira e prova il gol fotocopia, non riesce per un a deviazione all’ultimo. Nell’extra time della prima frazione Formisano cala il poker servito da un infermabile Talia. Dopo due minuti di recupero e qualche scaramuccia tra le squadre nel sottopassaggio, si va negli spogliatoi con il risultato di 4-0.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo spazio a Longobardi che subentra a Vollero. Al 56’ un instancabile Talia fa 5-0. Spazio per Tarallo e Falanga che prendono il posto di Formisano e Talia, mister Durazzo abbassa Apuzzo e ridisegna l’assetto tattico. Esordio in campionato per il portierino 2005 De Simone (68′) che subentra al titolarissimo Inserra per un risentimento muscolare di lieve entità. C’è spazio anche per un’esultanza degli avversari, la gara termina 5-1 con il Santa Maria la Carità che si gode l’esultanza dei suoi tifosi .