Tornano in campo tra le mura amiche della palestra Don Giustino Russolillo plesso Torricelli le azzurre del Volley Napoli, dopo i tre punti conquistati ad Arzano. La prossima sfida in calendario per le atlete di mister Alessandro Maione è sabato 11 febbraio alle ore 18:00 contro Power Tech Monti Lattari.

La squadra avversaria occupa il nono posto in campionato con soli 3 punti conquistati su undici partite giocate. Nonostante la distanza in classifica il match non è da sottovalutare, considerando gli alti obiettivi della società azzurra per la stagione corrente e l’importanza di ogni sfida per realizzare il sogno B2.

Per prepararsi alla partita le ragazze del Volley Napoli sono scese in campo per un test match contro la formazione dell’Ancis Villaricca che milita in B2.

«Dopo il test match di ieri con la B2 dell’Ancis Villaricca abbiamo capito che per avere una marcia in più dobbiamo velocizzare il nostro gioco e dare qualcosa in più in battuta, per cui il nostro lavoro, già da domani, sarà incentrato su questo. Sabato abbiamo una partita che non è assolutamente da sottovalutare, vincere tutti i set è fondamentalmente ai fini della classifica». Queste le parole e la carica del capitano azzurro Federica Fusco.

La diretta concorrente in classifica del Volley Napoli, l’Intec Service SG Volley, a +3 sul club partenopeo, scenderà in campo sempre in trasferta contro GLS Salerno Guiscards, settima in classifica a 12 punti. Questa sfida si giocherà in contemporanea con quella delle atlete azzurre.