Questa mattina i Carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto – su richiesta del 118 – sono intervenuti a piazza Enrico De Nicola a Napoli per il decesso di una persona.L’uomo, un senza fissa dimora senza documenti, è stato trovato già morto in un giaciglio che aveva preparato per la notte.

La causa del decesso da una primissima ricostruzione sembra essere riconducibile alle rigide temperature della notte.

La vittima sembrerebbe essere di origine nord africana in un’età che va dai 30 ai 40 anni. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia.