Andrea Cozzolino non è uscito di casa nella prima ora ‘permessa’ dal magistrato durante il suo arresto domiciliare a NAPOLI. L’europarlamentare eletto con il Pd, da cui è sospeso, è stato destinatario di un mandato di arresto europeo nell’ambito dell’inchiesta Qatargate.

I giudici hanno autorizzato Cozzolino ad allontanarsi dal suo domicilio (quello dove deve rimanere agli arresti domiciliari) in via Aniello Falcone, nel quartiere Vomero, ogni giorno dalle 11 alle 12 e dalle 17 alle 18 per consentirgli “di provvedere alle proprie esigenze di sostentamento e sanitarie”. Stamattina non è uscito di casa e le finestre della sua abitazione sono rimaste chiuse.