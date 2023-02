Un gesto d’amore per Gragnano: a San Valentino, nel giorno della festa degli innamorati, 200 bambini inaugurano il centro di raccolta di via Incoronata. Amare la propria città significa rispettarla attraverso piccoli gesti. Gli alunni delle scuole elementari di Gragnano lo faranno soprattutto attraverso la raccolta differenziata grazie all’apertura del centro di raccolta. Insieme ai piccoli studenti ci sarà il sindaco Nello D’Auria, l’amministrazione comunale e una rappresentanza di Velia Ambiente Srl, società che si occupa della gestione dei servizi di igiene ambientale per il Comune di Gragnano.

Gragnano, a San Valentino si inaugura la nuova isola ecologica

Appuntamento a domani 14 febbraio 2023, alle ore 10. Lo spazio dedicato alla raccolta differenziata riapre dopo una serie di interventi migliorativi. I cittadini avranno un percorso dedicato per poter depositare i propri rifiuti direttamente nelle attrezzature dedicate, con l’aiuto degli operatori ecologici. Il centro di raccolta di via Incoronata resterà aperto al pubblico, dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle ore 13 e 30.

Come funzionerà la struttura

Sarà possibile conferire presso l’isola ecologica, oltre a rifiuti ingombranti e Raee (rifiuti elettronici), anche imballaggi in carta e cartone, imballaggi in plastica e lattine (multimateriale), imballaggi in vetro, sfalci e potature, pile e batterie, medicinali. Presso il centro di raccolta è possibile utilizzare anche i contenitori per disfarsi di abiti usati e oli vegetali esausti. Restano i servizi a chiamata, attraverso la prenotazione telefonica al numero verde 800 993 990, oppure mediante l’App “Velia Ambiente” disponibile su tutti gli store online.