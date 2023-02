Rivincita doveva essere e rivincita è stata. Il Napoli scende in campo con la maglia “al bacio”, proprio quella che al suo esordio segnò l’eliminazione dalla coppa nazionale proprio a vantaggio della Cremonese. La maglia di San Valentino da quella sfortunata serata era stata accantonata, ma questa sera è ritornata contro i “blu” grigio-rossi: Napoli che vince anche contro la scaramanzia.

Sul campo, netta la vittoria nel posticipo della ventiduesima giornata del campionato di calcio di Serie A. l Napoli rispetta i pronostici e supera per 3-0 la Cremonese nel match testacoda della giornata numero 22. Dopo il tris allo Spezia ne arriva un altro nel posticipo contro i lombardi. La macchina da gol di Spalletti funziona alla perfezione, è un rullo compressore che nessuna squadra in Italia sembra poter fermare. Gli uomini copertina sono gli stessi, Kvaratskhelia e Osimhen, che rendono tutto più facile e agevole contro una Cremonese comunque in partita fino alla zampata del bomber nigeriano.

Ospiti vivaci in avvio, con un gioco a viso aperto che tiene in apprensione la retroguardia partenopea, ma gli azzurri crescono e a passare in vantaggio è infatti la squadra di casa con un’azione personale di Kvaratskhelia che festeggia così il suo 22esimo compleanno: al 21′ minuto prende palla nei pressi della linea di fondo sulla sinistra, rientra sul destro e supera Carnesecchi con un diagonale rasoterra passato nel minimo spazio lasciato dalle gambe dei difensori avversari.

Nel primo tempo ancora occasioni per il georgiano e per Osimhen, che di testa non centrano i pali.

Nella ripresa, al 53′ Carnesecchi si oppone efficacemente a un tiro di Lozano da distanza ravvicinata, sull’angolo susseguente Kvaratskhelia calcia alto. Ma il napoli si accende e parte come sa fare e comincia l’operazione “chiudere la partita”.

Osimhen timbra il cartellino anche questa domenica, insaccando da un metro al 65′. Sugli sviluppi di un corner Di Lorenzo trova la spizzata giusta, Kim rispedisce in mezzo e Osimhen appostato sulla linea di porta infila di ginocchio. Un gol rocambolesco che ha il merito però di spezzare definitivamente le residue speranze della Cremonese. Per il nigeriano sei gol in altrettante gare e sempre più capocannoniere del torneo con 17 gol.

La reazione della Cremonese è affidata a un diagonale di Valeri al 67′, a lato di poco. Partita che lancia i titoli di coda al 79′. E’ Elmas a portare il Napoli sul 3-0 con un diagonale di prima intenzione sul palo lontano, alla destra del portiere ospite. Ancora un gol sa un subentrato dalla panchina, un’altra delle qualità di questo Napoli lanciato verso un campionato con numeri da record.

Il risultato non cambia più, Cremonese volenterosa ma questo Napoli è inarrestabile. La squadra di Spalletti si porta così a 59 punti, sempre più padrona del campionato a +16 sull’Inter in attesa della sfida di domani dei nerazzurri sul campo della Sampdoria. Intanto stasera, al “Maradona” è ancora show, per un Napoli che continua a volare verso il sogno tricolore.

Di Lorenzo “Davanti a noi una grande opportunità”

“Abbiamo rimesso la stessa maglia della sconfitta in Coppa Italia, ma questa volta abbiamo vinto e siamo contenti”. Queste le parole di Giovanni Di Lorenzo al termine della vittoria sulla Cremonese.

“Sappiamo di avere una grandissima opportunità, è inutile negarlo. La squadra è molto concentrata e sa che mancano tante partite. Bisogna continuare a lavorare così e vediamo dove il campionato ci porterà.

Questa fascia da capitano è pesante e importante – dice ancora Di Lorenzo – Abbiamo passato un’estate particolare dopo le partenze eccellenti. L’obiettivo era da subito quello di formare un nuovo gruppo e io mi sono sentito onorato di essere stato scelto come capitano. Lavoro ogni giorno per meritarmela”.

Su Kvaratskhelia, che ha festeggiato al meglio il suo 22esimo compleanno il capitano si è così espresso: “Siamo molto felici di quello che sta facendo in campo. È un ragazzo che merita tanto e speriamo prosegua in questo modo”.

Spalletti “Disponibilità totale dei giocatori”

“Nel primo tempo i giocatori non erano così tranquilli nel far girare palla, come di solito facciamo. Ci siamo innervositi su qualche palla persa e ci siamo anche dovuti difendere in alcune situazioni. Nella ripresa le cose sono andate molto meglio e la palla ha girato in modo diverso. È quello che dobbiamo fare”. Queste le parole di Luciano Spalletti al termine della gara.

“A tenerci sul pezzo sono la città e i tifosi. La disponibilità dei ragazzi in questo momento è totale. Sono pronti ad aiutare la squadra e a distruggersi sul campo per ottenere il risultato. Stasera c’è stato un possibile doppio giallo mancato per la Cremonese sul quale i giocatori non hanno reagito e non si sono innervositi. Noi dobbiamo pensare a vincere le partite al di là degli episodi. Ormai con le cinque sostituzioni non si è tranquilli nemmeno con due gol di vantaggio”.

Buone risposte anche da chi è entrato dalla panchina, come Elmas. “Se chi gioca meno si allena con intensità in allenamento, ne viene fuori un lavoro di livello più alto e che ci mette al riparo da sorprese contro grandi avversari in Italia e in Europa”.

Sulla compattezza del gruppo, il tecnico toscano ha raccontato un episodio significativo: Dopo la mezzanotte che ha segnato il compleanno di Kvaratskhelia, tutti gli hanno fatto gli auguri sulla chat di squadra. Questo dimostra quanto sono uniti”.