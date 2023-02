I carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 48enne incensurato del quartiere Barra di Napoli.

Percorreva Via Serino a bordo della sua auto quando i militari lo hanno fermato e controllato.

Addosso 5 mila euro in contante ritenuto provento illecito. La perquisizione eseguita nella sua abitazione, invece, ha consentito di rinvenire 2,2 chili di cocaina divisa in 5 panetti, 129 grammi di hashish e una bustina di marijuana. Il 48enne è finito in manette e il suo arresto è stato convalidato.

E’ in carcere e i carabinieri, con la collaborazione dell’INPS, hanno avviato l’iter per la revoca del reddito di cittadinanza che riceveva puntualmente ogni mese.